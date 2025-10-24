Le capitaine de Nottingham Forest « respire » depuis le départ de Postecoglou
Niveau tacle à la gorge, on est sur du haut de gamme.
Alors que Nottingham Forest s’est imposé ce jeudi soir face au FC Porto (2-0), le capitaine et premier buteur Morgan Gibbs-White a profité de l’après-match pour régler ses comptes avec son ancien entraîneur, Ange Postecoglou , débarqué au bout de 39 jours. « J’ai l’impression de pouvoir enfin respirer, a déclaré le milieu offensif au micro de TNT Sports . Ces derniers mois ont été difficiles ici, avec tous les changements et les mauvaises performances. » …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer