Le capitaine de Nottingham Forest « respire » depuis le départ de Postecoglou

Niveau tacle à la gorge, on est sur du haut de gamme.

Alors que Nottingham Forest s’est imposé ce jeudi soir face au FC Porto (2-0), le capitaine et premier buteur Morgan Gibbs-White a profité de l’après-match pour régler ses comptes avec son ancien entraîneur, Ange Postecoglou , débarqué au bout de 39 jours. « J’ai l’impression de pouvoir enfin respirer, a déclaré le milieu offensif au micro de TNT Sports . Ces derniers mois ont été difficiles ici, avec tous les changements et les mauvaises performances. » …

CDB pour SOFOOT.com