Sheffield Wednesday au bord du dépôt de bilan
Comme un mercredi…
Sheffield Wednesday , l’un des clubs les plus anciens du football mondial avec plus de 150 ans d’histoire, a officiellement déposé une demande de redressement judiciaire ce vendredi selon SkySport. Les Owls occupent actuellement la dernière place de Championship, avec seulement six points après 11 journées. Le maintien semble peine perdue, d’autant que de lourdes sanctions pourraient tomber. Le club encourt déjà un retrait de douze points, voire plus… …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer