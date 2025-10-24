 Aller au contenu principal
Sheffield Wednesday au bord du dépôt de bilan
information fournie par So Foot 24/10/2025 à 13:57

Sheffield Wednesday au bord du dépôt de bilan

Sheffield Wednesday au bord du dépôt de bilan

Comme un mercredi…

Sheffield Wednesday , l’un des clubs les plus anciens du football mondial avec plus de 150 ans d’histoire, a officiellement déposé une demande de redressement judiciaire ce vendredi selon SkySport. Les Owls occupent actuellement la dernière place de Championship, avec seulement six points après 11 journées. Le maintien semble peine perdue, d’autant que de lourdes sanctions pourraient tomber. Le club encourt déjà un retrait de douze points, voire plus…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
