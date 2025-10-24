 Aller au contenu principal
Marcus Rashford veut rester à Barcelone
information fournie par So Foot 24/10/2025 à 12:25

Le soleil est un argument !

Marcus Rashford n’a visiblement pas envie de refaire ses valises . Prêté cet été par Manchester United, l’attaquant anglais de 27 ans a confié à ESPN qu’il aimerait prolonger son aventure catalane au-delà de la saison, visiblement conquis et peu enclin à l’idée de rentrer. Avec cinq buts en douze matchs, l’ancien chouchou d’Old Trafford semble s’être trouvé un nouveau terrain de jeu, bien loin de la grisaille de Manchester.…

