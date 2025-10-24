Marcus Rashford veut rester à Barcelone
Le soleil est un argument !
Marcus Rashford n’a visiblement pas envie de refaire ses valises . Prêté cet été par Manchester United, l’attaquant anglais de 27 ans a confié à ESPN qu’il aimerait prolonger son aventure catalane au-delà de la saison, visiblement conquis et peu enclin à l’idée de rentrer. Avec cinq buts en douze matchs, l’ancien chouchou d’Old Trafford semble s’être trouvé un nouveau terrain de jeu, bien loin de la grisaille de Manchester.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
