Yamal sous-entend que le Real Madrid est avantagé par l'arbitrage
Les pieds dans le plat.
À quelques heures du Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, qui se jouera ce dimanche à 16h15, Lamine Yamal a mis le feu aux poudres. Le joyau des Blaugranas a laissé entendre sur le plateau de la Kings League que le club madrilène était avantagé par l’arbitrage. …
TM pour SOFOOT.com
