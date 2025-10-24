 Aller au contenu principal
Yamal sous-entend que le Real Madrid est avantagé par l'arbitrage
information fournie par So Foot 24/10/2025 à 13:11

Les pieds dans le plat.

À quelques heures du Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, qui se jouera ce dimanche à 16h15, Lamine Yamal a mis le feu aux poudres. Le joyau des Blaugranas a laissé entendre sur le plateau de la Kings League que le club madrilène était avantagé par l’arbitrage.

Sport
