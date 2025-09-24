Rachid Ghezzal pourra bien jouer avec l’OL en Ligue Europa
Retour vers le futur.
Arrivé après la clôture du mercato estival à l’Olympique lyonnais, Rachid Ghezzal ne devrait théoriquement pas pouvoir postuler à la phase de ligue de Ligue Europa. Pourtant, ce mercredi, l’international algérien s’est bien envolé avec le groupe rhodanien vers les Pays-Bas et il pourra finalement fouler la pelouse d’Utrecht , jeudi soir, pour la première journée.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer