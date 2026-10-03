Le Brésil renvoie l'Inde au travail

Inde 0-4 Brésil

Buts : Estêvão (28 e ), Pedro (42 e ), Samuel Lino (58 e et 90 e +5) pour la Seleção.

Le duel des pays que tu analyses dans ton cours de géographie sur les inégalités. L’Inde et le Brésil se retrouvaient pour un amical historique à Calcutta, une ville aussi gigantesque que la carrière d’entraîneur de Carlo Ancelotti. Pour cette rencontre sans grand enjeu, le sélectionneur de la Seleção avait décidé de titulariser deux titulaires habituels, Marquinhos et Vinícius. Dans le onze de départ, les deux stars de la sélection Auriverde étaient accompagnées de joueurs plutôt habitués à cirer le banc. Malgré ce turnover, le Brésil s’est tranquillement imposé contre l’Inde, toujours en quête d’exploiter le potentiel de ses 1,47 milliards d’habitants dans le monde du football.…

MBC pour SOFOOT.com