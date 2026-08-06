Rachat d'EasyJet: le fonds américain Castlelake renonce à faire une offre ferme

La société d'investissement américaine Castlelake, l'une des deux candidates au rachat de la compagnie aérienne britannique EasyJet, a annoncé jeudi qu'elle ne déposerait finalement pas d'offre ferme, laissant le champ libre au second prétendant, le fonds Apollo.

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Deuxième compagnie à bas coûts d'Europe derrière sa concurrente irlandaise Ryanair, EasyJet avait annoncé début juillet un "accord de principe" avec le fonds Apollo, sur une offre qui valoriserait l'entreprise à 5,7 milliards de livres (6,7 milliards d'euros).

Castlelake, qui avait formulé quelques jours plus tôt une offre un peu plus faible, avait initialement jusqu'à lundi pour faire une offre ferme, mais ce délai avait été prolongé jusqu'à vendredi pour qu'il corresponde à celui qui s'applique à Apollo.

"Castlelake confirme qu'après mûre réflexion, il n'a pas l'intention de présenter une offre sur EasyJet", indique le fonds dans un communiqué publié à la Bourse de Londres, disant aussi remercier la direction d'EasyJet "pour le temps consacré et l'examen de cette opération potentielle".

EasyJet aiguise les appétits des repreneurs potentiels en raison notamment de ses précieux créneaux aéroportuaires, de la force de sa marque et de ses perspectives de croissance.

Mais la compagnie à la livrée orange a vu son bénéfice plombé, lors de son troisième trimestre décalé, par les répercussions du conflit au Moyen-Orient sur les réservations et les coûts du carburant.

Le bénéfice avant impôts du groupe pour les trois mois achevés fin juin a plongé de 70%, à 85 millions de livres (près de 100 millions d'euros), selon les derniers chiffres publiés fin juillet.

Le titre d'EasyJet à la Bourse de Londres reculait de 5,49% à 616 pence peu après l'annonce de Castlelake.