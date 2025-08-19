Rabiot et l'OM : le Duc encore déchu

Adoubé par son staff et ses coéquipiers à l'OM, Adrien Rabiot est poussé hors de son trône par ses dirigeants, prêts l'exclure pour affirmer la suprématie de l'institution olympienne. Le passé du joueur le rattrape et toute l'histoire est surréaliste.

La Ligue 1 avait besoin d’histoires, de scénarios à la Netflix. Il lui fallait des romans, des récits. Avec l’OM et Adrien Rabiot, elle a des contes, du Perrault de la Canebière. C’est grandiose. Il était une fois un été paisible, calme. Le Duc du Val-de-Marne et le stratège lombard veillaient sur leurs sujets. Jonathan l’Anglois, un des plus turbulents d’entre eux, se tenait calme. Tous ensemble, ils se tenaient prêt pour servir la Bonne Mère. Soudain, après un match raté et un poteau du Duc à Rennes, le royaume s’enflamma.

Qui aurait imaginé que le joueur de la saison dernière de Marseille devienne indésirable en deux mois seulement ? Et en cinq jours, après une défaite de première journée contre Rennes ? De vendredi soir à ce mardi, l’explication est devenue embrouille, l’histoire est devenue affaire, et l’OM est passé d’une dispute d’après-match banale dans un vestiaire à une énorme engueulade. Adrien Rabiot, le fils magique, est rattrapé par son atavisme. Mark Twain a raison : la réalité est supérieure à la fiction. C’est l’affaire du poteau de Rennes……

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com