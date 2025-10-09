Rabiot, De Jong et les autres : en délocalisation forcée

Un an après la levée de boucliers de Rodri à propos des calendriers surchargés, Frenkie de Jong et Adrien Rabiot ont, quant à eux, dénoncé le choix de la Liga et de la Serie A de délocaliser des matchs de championnat aux États-Unis et en Australie. Face à des dirigeants toujours plus attirés par l'argent, il est temps que les joueurs décident de faire front commun.

« Personne ne nous écoute… » Un brin accablé, Frenkie de Jong a assuré ne pas être d’accord avec la décision « injuste » de délocaliser la rencontre entre Villarreal et le FC Barcelone aux États-Unis. Le milieu néerlandais goûte peu au charme de Miami et aurait préféré se déplacer à la Cerámica en décembre prochain. Qu’importe, il fera comme ses autres camarades : il montera dans l’avion direction la Floride, fera peut-être un détour par les tribunes d’un match de NBA aux côtés de Lamine Yamal et Raphinha, encaissera son chèque habituel en fin de mois et sera bien forcé de la fermer.

Rabiot oublie qu’il est payé des millions d’euros pour exercer une activité : jouer au football. Il devrait respecter l’argent qu’il gagne, acceptant ainsi la volonté de son employeur, Milan.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com