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Quoi de 9 dans l'équipe de France de Zidane ?
information fournie par So Foot 22/09/2026 à 12:37
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Quoi de 9 dans l'équipe de France de Zidane ?

Quoi de 9 dans l'équipe de France de Zidane ?

Avec Kylian Mbappé et Estéban Lepaul comme seuls véritables attaquants de pointe convoqués, Zinédine Zidane va-t-il réorganiser le système offensif des Bleus ? Tentative de réponse.

« Moi par exemple, je l’aime beaucoup à gauche » . Le « moi » s’appelle Zinédine Zidane, le « il » Kylian Mbappé. En conférence de presse vendredi pour annoncer sa première liste en tant que sélectionneur, Zidane s’est volontiers prêté au jeu des réponses tactiques, sans trop en donner non plus. Alors quand on l’interroge sur le placement qu’il préfère chez Mbappé, ZZ s’est contenté de cette petite phrase. À prendre au pied de la lettre ou non, cette déclaration traduit la possibilité de voir le système offensif des Bleus être quelque peu modifié durant son mandat, à condition de contenter tout le monde.

Depuis Olivier Giroud, difficile de citer le nom d’un attaquant vraiment établi derrière Kylian Mbappé. Pour ses dernières années aux manettes, Didier Deschamps avait pourtant essayé de placer un joker, tentant tour à tour Randal Kolo Muani, Marcus Thuram, Jean-Philippe Mateta et plus sporadiquement Christopher Nkunku, sans réel succès. Dans sa quête de renouvellement (six nouveaux convoqués), Zinédine Zidane pourrait donc trouver la solution. Quelques jours avant d’annoncer sa liste, le sélectionneur aurait ainsi échangé avec Mbappé, concernant un potentiel repositionnement à gauche précise RMC. Jusqu’ici buteur exclusif, le Madrilène libérerait alors l’espace dans l’axe, dans lequel Lepaul – seule pointe de formation – pourrait bien s’engouffrer… ou un autre.…

Par Adek Bentaha pour SOFOOT.com

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