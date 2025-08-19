Quinze ans plus tard, Walter Pandiani se paye Cristiano Ronaldo
Vous avez dit rancunier ?
Quinze ans ont passé, mais Walter Pandiani n’a toujours pas digéré ses face-à-face avec Cristiano Ronaldo . L’Uruguayen, qui a porté les couleurs d’Osasuna entre 2007 et 2011, a croisé plusieurs fois la route du Portugais version Real Madrid. Et les souvenirs ne sont pas franchement tendres.…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
