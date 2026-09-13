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Qui sont les Houthis du Yémen?
information fournie par AFP 13/09/2026 à 10:23
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Les forces armées houthies du Yémen patrouillent tandis que des prisonniers yéménites loyaux aux autorités houthies arrivent dans la capitale Sanaa, le 12 septembre 2026, après avoir été libérés sur la côte ouest où ils étaient détenus, avec d’autres, par les forces gouvernementales yéménites soutenues par l’Arabie saoudite ( AFP / Mohammed HUWAIS )

Les forces armées houthies du Yémen patrouillent tandis que des prisonniers yéménites loyaux aux autorités houthies arrivent dans la capitale Sanaa, le 12 septembre 2026, après avoir été libérés sur la côte ouest où ils étaient détenus, avec d’autres, par les forces gouvernementales yéménites soutenues par l’Arabie saoudite ( AFP / Mohammed HUWAIS )

En quelques jours, les Houthis du Yémen se sont emparés du stratégique détroit de Bab el-Mandeb, confirmant leur rôle clé au sein de la constellation des groupes armés soutenus par l'Iran à travers le Moyen-Orient.

Autrefois considérés comme un mouvement religieux et militaire relativement isolé, ces combattants, déjà maîtres d'une grande partie du nord du pays, dont la capitale Sanaa, contrôlent désormais l'ensemble du littoral yéménite de la mer Rouge.

Une minorité

Les Houthis appartiennent à la branche zaïdite du chiisme, minoritaire dans l'ensemble du Yémen, mais majoritaire dans la partie nord-ouest du pays, région pauvre où se trouve leur fief Saada.

Le mouvement des Houthis, baptisé Ansar Allah ("Partisans de Dieu"), a été fondé dans les années 1990, se soulevant pour dénoncer ce qu'il considérait comme des discriminations envers la communauté zaïdite.

Il tire son nom de son chef spirituel Badreddine al-Houthi et de son fils Hussein, tué par les forces gouvernementales yéménites en 2004.

Un autre de ses fils, Abdel Malek al-Houthi, prend ensuite les rênes, et va transformer le groupe, jusque-là isolé dans le nord-ouest du pays, en une puissante force politique et militaire.

Le mouvement dispose aujourd'hui de dizaines de milliers de combattants, bien entraînés, et aguerris aux combats dans le relief montagneux et difficile du Yémen.

Il contrôle des territoires où vit la grande majorité de la population, tandis que les forces gouvernementales tiennent une superficie plus vaste mais moins peuplée.

Leurs missiles et leurs drones constituent une menace pour les pays voisins du Golfe, riches en pétrole, et Israël, régulièrement ciblé pendant la guerre à Gaza.

Contrairement au mouvement chiite libanais Hezbollah, les Houthis n'adhèrent pas à l'idée que le guide suprême iranien constitue la plus haute autorité mais ils se sont idéologiquement rapprochés de l'Iran au fil des années.

La montée en puissance

Entre 2004 et 2010, six guerres les ont opposés au gouvernement, et le mouvement a affronté l'Arabie saoudite en 2009-2010 après avoir franchi la frontière.

Les Houthis se sont joints au soulèvement de 2011 contre le président Ali Abdallah Saleh, déchu un an plus tard. Ils se sont ensuite alliés à lui pour chasser ensemble le nouveau gouvernement, avant de finalement l'assassiner en 2017.

Leur percée majeure date de 2014, lorsqu'ils ont pris le contrôle de la capitale Sanaa puis d'autres régions, déclenchant en mars 2015 une intervention militaire menée par l'Arabie saoudite.

La guerre qui s'en est suivie a fait des centaines de milliers de morts et provoqué une des plus graves crises humanitaires au monde, avant la conclusion d'une trêve en 2022.

Sur fond de conflit entre l'Iran et les Etats-Unis, le pays a replongé dans la guerre en juillet.

C'est le contrôle du ciel yéménite qui a réveillé la discorde: l'Iran avait envoyé à Sanaa un avion transportant une délégation houthie sans solliciter d'autorisation auprès des autorités saoudiennes, contrairement à l'usage depuis 10 ans, déclenchant des frappes attribuées au royaume sur l'aéroport de la capitale.

En retour, les Houthis avaient attaqué le territoire saoudien, pour la première fois depuis 2022.

"Axe de la résistance" –

Les Houthis font partie de ce que l'Iran qualifie d'"axe de la résistance", une alliance informelle de groupes armés qui regroupe aussi le Hamas palestinien, le Hezbollah libanais ainsi que des factions en Irak.

L'Arabie saoudite et les Etats-Unis considèrent les Houthis comme un "instrument" de la République islamique, qu'ils accusent de leur fournir des armes, ce qu'elle a démenti par le passé.

En 2024, en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, les Houthis avaient attaqué en mer Rouge des navires liés à Israël, obligeant de nombreuses compagnies à faire un long détour en contournant l'Afrique.

En soutien à l'Iran, attaqué fin février par les Etats-Unis et Israël, ils ont revendiqué en mars des attaques contre l'Etat hébreu, sans toutefois causer de dégâts importants.

Malgré des liens étroits, les Houthis semblent conserver une certaine autonomie vis-à-vis de Téhéran.

L'offensive pour le détroit

Les Houthis ont montré qu'ils pouvaient perturber le commerce maritime mondial à travers leurs attaques en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb, une voie maritime stratégique pour l'Arabie saoudite.

En juillet, ils ont décrété un blocus maritime contre Ryad, ciblant depuis régulièrement des navires saoudiens.

Et cette semaine, à l'issue d'une offensive éclair, ils se sont emparés de la côte yéménite bordant la mer Rouge, renforçant ainsi leur contrôle sur la navigation dans le détroit.

Proche orient
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