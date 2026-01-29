 Aller au contenu principal
Qui sont les gardiens buteurs en Ligue des champions avant Anatoliy Trubin ?
information fournie par So Foot 29/01/2026 à 09:22

Des buteurs à temps partiel. Grâce à son but inscrit à la huitième minute du temps additionnel, le gardien de Benfica Anatoliy Trubin a offert à son équipe la qualification pour les barrages de la Ligue des champions à la toute dernière seconde. Mais quels sont les quatre autres gardiens qui sont déjà parvenus à marquer dans cette compétition ?

Le roi Butt

En septembre 2023, déjà, le portier de la Lazio Ivan Provedel avait lui aussi marqué de la tête pour égaliser à 1-1 face à l’Atlético de Madrid. Le dernier but d’un gardien en Ligue des champions avant celui-ci remontait en revanche bien plus loin : en 2010, le Nigérian Vincent Enyeama , alors sous contrat avec le Hapoël Tel-Aviv, avait marqué sur penalty contre… l’Olympique Lyonnais pour réduire l’écart du score.…

JE pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2026 So Foot

