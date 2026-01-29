Geoffrey Kondogbia n'a pas honte après l'élimination de l'OM à Bruges

Honte de rien. Rapidement dépassé à Bruges, l’OM s’en est remis au destin pour espérer rallier les barrages par un trou de souris… avant d’être crucifié sur le gong par un but de Benfica. Clap de fin sur une campagne de Ligue des champions largement en-dessous des attentes, conclue par ce naufrage à Bruges . « Le mot honte, je trouve qu’il est quand même fort. On a quand même eu beaucoup d’occasions , analysait pourtant Geoffrey Kondogbia en zone mixte après la partie. Dire que ça va jusque la honte… C’est pas le premier match qu’on a perdu, ce sera pas le dernier. »

TB pour SOFOOT.com