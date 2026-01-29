Quand le but de Trubin perturbe un journal télévisé au Portugal

Flash info : but pour Benfica ! Ce mercredi soir, un journal télévisé portugais a été brièvement interrompu en raison du but tardif inscrit par le gardien de Benfica, Anatoliy Trubin, qualifiant le club lisboète pour les barrages de la Ligue des champions et laissant par conséquent l’OM sur le carreau.

Un homme religieux sur le plateau

C’est donc une émission d’informations consacrée à la tempête Kristine et aux dégâts causés dans le pays qui a été « perturbée » par les cris de joie de plusieurs membres de la rédaction. Le présentateur et l’homme religieux invité sur le plateau ont toutefois géré la situation avec beaucoup de sang-froid.…

JE pour SOFOOT.com