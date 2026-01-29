 Aller au contenu principal
João Neves n'est pas déçu de jouer les barrages
information fournie par So Foot 29/01/2026 à 10:34

João Neves n'est pas déçu de jouer les barrages

João Neves n'est pas déçu de jouer les barrages

Tudo bem ? Le match nul du Paris Saint-Germain contre Newcastle (1-1) en Ligue des champions n’allège pas le calendrier des hommes de Luis Enrique. N’ayant pas trouvé la solution pour s’imposer face aux Magpies, les Parisiens se retrouvent barragistes et devront disputer deux matchs supplémentaires en février (les 17 ou 18 et 24 ou 25). Une nouvelle qui ne semble pourtant pas déranger João Neves.

Faire bon usage du barrage, la solution

Le milieu du PSG préfère tirer des leçons de ce résultat. « Ce n’est pas une déception , a assuré le Portugais en zone mixte. On est tristes de faire match nul et de jouer deux matchs en plus. Mais on peut utiliser ça, comme j’ai déjà dit, pour s’améliorer, parce qu’il y a toujours des choses à améliorer. Et la saison dernière, on avait fait les barrages et ce n’était pas un problème. »…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
