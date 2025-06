Qui sont ces supporters du PSG partis à la conquête de l'Amérique ?

Démarrage compliquée pour la Coupe du monde des clubs : les stades sont loin d’être remplis, l’organisation et la promotion de l’évènement peinent à répondre aux attentes, sans réussir à lancer un engouement national autour de la compétition. Quelques irrésistibles Gaulois (ou plutôt Lutéciens) se sont tout de même jetés dans le grand bain, traversant l’Atlantique et les États-Unis pour aller soutenir leur club de cœur, le Paris Saint-Germain.

Les supporters du PSG sont des petits veinards cette saison : ils ont pu se déplacer un peu partout en Angleterre, un peu partout en France (enfin, quand c’était autorisé) et ils ont même eu le droit au voyage de leur vie à Munich, le mois dernier. Enfin, c’était avant de se taper douze heures d’avion pour faire une nouvelle déclaration d’amour à leur club préféré, lors de la Coupe du monde des clubs.

« On était peut-être 50-60 à chanter »

Tim et Vincent ne se connaissent pas, mais ils étaient tous les deux en train de crever de chaud dans les tribunes du Rose Bowl Stadium, à Pasadena, pour voir le Paris Saint-Germain étriller l’Atlético de Madrid (4-0) et prendre sa revanche sur la défaite cruelle subie au Parc des Princes en novembre. Le premier, âgé de 19 ans, est quasiment un local de l’étape : il vit à San Diego tout en soutenant son club de cœur à distance : « Ça fait douze ans que je suis aux États-Unis, mais je regarde tous les matchs ». Impossible alors pour lui de ne pas y aller alors qu’une occasion en or se présente, quitte à faire de la route. « Pour aller au match contre l’Atlético, j’y suis allé en voiture. Ça fait deux heures. On y est arrivé en avance pour éviter les bouchons, parce qu’on savait que c’était la galère au Rose Bowl pour se garer. » Une galère qui ne l’a pas empêché de profiter de son moment à fond, jusqu’à se fondre avec les Ultras qui ont fait le déplacement. « Quand j’ai pris ma place, j’étais placé. Mais après, sur Internet, ils disaient que les supporters du PSG étaient de l’autre côté du stade. Donc j’ai revendu ma place et j’en ai repris une à pour être avec eux. Je suis allé au match en tant que simple spectateur, simple supporter, avec les membres du PSG Fan Club de Los Angeles et de Mexico, qui s’étaient mobilisés pour encourager le PSG pendant la rencontre , déroule celui qui vit une relation à distance avec le club de la capitale française. On était peut-être 50-60 à chanter. » …

Tous propos recue

Par Victor Foenkinos pour SOFOOT.com