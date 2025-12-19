Qui sera l'adversaire de Strasbourg en Ligue Conférence ?
À jamais les premiers du cru 2025-2026.
Déjà assuré d’être qualifié pour les 8 es de finale de la Ligue Conférence lors de la 5 e journée, Strasbourg a assuré de terminer en tête du classement de la phase de ligue de C4 en battant Breidablik à la Meinau jeudi (3-1). Un statut qui leur permet donc en terminant dans le Top 8 d’éviter les barrages et d’accéder directement au tour suivant .…
LB pour SOFOOT.com
