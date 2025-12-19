 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Qui sera l'adversaire de Strasbourg en Ligue Conférence ?
information fournie par So Foot 19/12/2025 à 09:47

Qui sera l'adversaire de Strasbourg en Ligue Conférence ?

Qui sera l'adversaire de Strasbourg en Ligue Conférence ?

À jamais les premiers du cru 2025-2026.

Déjà assuré d’être qualifié pour les 8 es de finale de la Ligue Conférence lors de la 5 e journée, Strasbourg a assuré de terminer en tête du classement de la phase de ligue de C4 en battant Breidablik à la Meinau jeudi (3-1). Un statut qui leur permet donc en terminant dans le Top 8 d’éviter les barrages et d’accéder directement au tour suivant .…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Norvège et le Danemark pleurent la disparition d'Åge Hareide
    La Norvège et le Danemark pleurent la disparition d'Åge Hareide
    information fournie par So Foot 19.12.2025 09:21 

    Triste jour pour la Scandinavie. Åge Hareide était une figure connue des amoureux du football nordique . Pour sa carrière de footballeur d’abord qui l’a mené à la sélection norvégienne (50 sélections, cinq buts), puis d’entraîneur et de sélectionneur notamment ... Lire la suite

  • Strasbourg termine à la première place de la Ligue Conference
    Strasbourg termine à la première place de la Ligue Conference
    information fournie par France 24 19.12.2025 08:17 

    Strasbourg a conclu sa phase de Ligue Conference en beauté en battant Breidablik (3-1) au stade de la Meinau. Invaincus, les Alsaciens terminent premiers et accèdent directement aux huitièmes de finale. Longtemps tenus en échec par les Islandais, les hommes de ... Lire la suite

  • Un golazo mais pas de top 8 pour Crystal Palace
    Un golazo mais pas de top 8 pour Crystal Palace
    information fournie par So Foot 18.12.2025 23:18 

    À l’est, y a du nouveau ! La Pologne a brillé ce jeudi lors de l’ultime journée du premier tour de la Ligue Conférence. Vainqueur de l’Omonia à Nicosie (0-1), le Raków Częstochowa prend une très belle deuxième place au classement, seulement devancé par Strasbourg. ... Lire la suite

  • Strasbourg valide sa première place
    Strasbourg valide sa première place
    information fournie par So Foot 18.12.2025 22:59 

    Strasbourg 3-1 Breidablik Buts : Nanasi (11 e ), Godo (80 e ), Enciso (90 e +4) // Gunnlaugsson (37 e ) Du travail bien fait.… QB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank