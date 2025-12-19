La Norvège et le Danemark pleurent la disparition d'Åge Hareide
Triste jour pour la Scandinavie.
Åge Hareide était une figure connue des amoureux du football nordique . Pour sa carrière de footballeur d’abord qui l’a mené à la sélection norvégienne (50 sélections, cinq buts), puis d’entraîneur et de sélectionneur notamment du Danemark (2016-2020) et de l’Islande (2023-2024).…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer