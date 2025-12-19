 Aller au contenu principal
La Norvège et le Danemark pleurent la disparition d'Åge Hareide
information fournie par So Foot 19/12/2025 à 09:21

La Norvège et le Danemark pleurent la disparition d'Åge Hareide

La Norvège et le Danemark pleurent la disparition d'Åge Hareide

Triste jour pour la Scandinavie.

Åge Hareide était une figure connue des amoureux du football nordique . Pour sa carrière de footballeur d’abord qui l’a mené à la sélection norvégienne (50 sélections, cinq buts), puis d’entraîneur et de sélectionneur notamment du Danemark (2016-2020) et de l’Islande (2023-2024).…

LB pour SOFOOT.com

  • Qui sera l'adversaire de Strasbourg en Ligue Conférence ?
    Qui sera l'adversaire de Strasbourg en Ligue Conférence ?
    information fournie par So Foot 19.12.2025 09:47 

    À jamais les premiers du cru 2025-2026. Déjà assuré d’être qualifié pour les 8 es de finale de la Ligue Conférence lors de la 5 e journée, Strasbourg a assuré de terminer en tête du classement de la phase de ligue de C4 en battant Breidablik à la Meinau jeudi (3-1). ... Lire la suite

  • Strasbourg termine à la première place de la Ligue Conference
    Strasbourg termine à la première place de la Ligue Conference
    information fournie par France 24 19.12.2025 08:17 

    Strasbourg a conclu sa phase de Ligue Conference en beauté en battant Breidablik (3-1) au stade de la Meinau. Invaincus, les Alsaciens terminent premiers et accèdent directement aux huitièmes de finale. Longtemps tenus en échec par les Islandais, les hommes de ... Lire la suite

  • Un golazo mais pas de top 8 pour Crystal Palace
    Un golazo mais pas de top 8 pour Crystal Palace
    information fournie par So Foot 18.12.2025 23:18 

    À l’est, y a du nouveau ! La Pologne a brillé ce jeudi lors de l’ultime journée du premier tour de la Ligue Conférence. Vainqueur de l’Omonia à Nicosie (0-1), le Raków Częstochowa prend une très belle deuxième place au classement, seulement devancé par Strasbourg. ... Lire la suite

  • Strasbourg valide sa première place
    Strasbourg valide sa première place
    information fournie par So Foot 18.12.2025 22:59 

    Strasbourg 3-1 Breidablik Buts : Nanasi (11 e ), Godo (80 e ), Enciso (90 e +4) // Gunnlaugsson (37 e ) Du travail bien fait.… QB pour SOFOOT.com

