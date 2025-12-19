La FFF réitère son soutien à Christophe Gleizes

Après que la peine de 7 ans de prison de notre collègue et ami Christophe Gleizes a été confirmée en appel, le 3 décembre dernier la FFF avait déjà apporté son soutien au travers d’un communiqué. L’instance du football français a réitéré ce soutien mercredi en affichant un portrait de Christophe Gleizes sur la façade de son siège , accompagné d’un message appelant à sa libération. Une promesse qu’avait faite le président de l’instance lors de l’Assemblée fédérale d’hiver, samedi 13 décembre : « J’ai souhaité que la Fédération s’engage pour la libération de ce journaliste sportif, d’une part parce que nous devons défendre des principes qui font notre démocratie, la liberté d’expression et la liberté de la presse, et puis aussi parce que nous devons être au côté d’un de nos concitoyens qui est injustement détenu. Dans les prochains jours, son portrait sera affiché sur la façade de la Fédération pour marquer notre soutien », avait indiqué Philippe Diallo. Un rassemblement du comité de soutien avait par ailleurs lieu ce jeudi au 87 boulevard de Grenelle.…

SF pour SOFOOT.com