Un golazo mais pas de top 8 pour Crystal Palace
information fournie par So Foot 18/12/2025 à 23:18

Un golazo mais pas de top 8 pour Crystal Palace

Un golazo mais pas de top 8 pour Crystal Palace

À l’est, y a du nouveau !

La Pologne a brillé ce jeudi lors de l’ultime journée du premier tour de la Ligue Conférence. Vainqueur de l’Omonia à Nicosie (0-1), le Raków Częstochowa prend une très belle deuxième place au classement, seulement devancé par Strasbourg. Le Lech Poznan a quant à lui failli signer le gros coup du soir en battant le Sigma Olomouc (1-2) : virtuellement huitième pendant un temps, il termine finalement onzième, juste derrière Crystal Palace, et jouera les barrages. Un autre club polonais l’accompagnera, le Jagiellonia Białystok, qui a obtenu un très bon nul sur la pelouse de l’AZ Alkmaar malgré 30 minutes en infériorité numérique (0-0).…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
