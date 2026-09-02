Qui pour reprendre le numéro 10 de l’Argentine ?

Qui pour reprendre le numéro 10 de l’Argentine ?

Le poids de l’histoire sur le dos. Après l’annonce de la retraite internationale de Lionel Messi lundi, l’Argentine se pose la question de l’héritage . Avant de trouver son nouveau guide, il s’agit pour le moment de redistribuer le mythique numéro 10. Embed x.com

Après Diego Maradona, Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Juan Roman Riquelme et donc Leo Messi, c’est donc Nico Paz qui pourrait se voir confier le flambeau , selon ESPN Argentina. Le meneur de jeu de Côme compte 11 capes sous le maillot albiceleste . Un choix qui serait aussi conditionné à la prolongation de Lionel Scaloni à la tête de la sélection.…

MB pour SOFOOT.com