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Qui pour remplacer Upamecano en défense centrale ?
information fournie par So Foot 03/10/2026 à 15:45

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Qui pour remplacer Upamecano en défense centrale ?

Qui pour remplacer Upamecano en défense centrale ?

Expulsé face à l’Italie, Dayot Upamecano ne participera logiquement pas à la dernière rencontre de cette fenêtre internationale et a déjà quitté le groupe bleu pour rentrer à Munich. Pour remplacer le patron défensif des Bleus face à la Belgique lundi prochain, Zinédine Zidane dispose tout de même de quelques options pour accompagner le convaincant Jérémy Jacquet dans l'axe de la défense. Plus ou moins crédibles.

→ Maxence Lacroix

Le choix le plus évident. Entré à la place de Lucas da Cunha à la suite de l’expulsion de Dayot Upamecano dans les toutes dernières minutes du temps réglementaire, le défenseur de Chelsea a tenu la baraque pour empêcher l’Italie de braquer la banque bleue et gâcher la première à domicile du Zizou sélectionneur. Bien rodé à l’exercice, dégageant pas mal de sérénité, celui qui compte neuf sélections avec la France, dont trois lors du dernier Mondial, retrouvera certainement la place de titulaire qui était la sienne face à la Turquie et la Belgique dans ce début de campagne de Ligue des nations. Avec une troisième victoire à la clé ?

→ Leny Yoro

Au cours de cette première trêve, Zinédine Zidane a utilisé la Ligue des nations comme un laboratoire. Loin de jouer au savant fou, le sélectionneur des Bleus en a profité pour expérimenter diverses associations et schéma tactiques, utilisant l’intégralité de ses joueurs de champ, sauf un : Leny Yoro. Certes, l’espoir a débarqué dans le groupe juste avant de décoller pour la Turquie, afin de répondre au forfait d’Ibou Konaté. Face à la Belgique, ZZ pourrait boucler la boucle en titularisant le défenseur de Manchester United, en combinaison avec Jacquet ou Lacroix, histoire d’offrir une première sélection au gamin de 20 ans qui partage un lieu de naissance commun avec Adrien Rabiot : Saint-Maurice. À voir si cette « Val-de-Marne connection » se révèlera efficace pour amorcer les transitions offensives.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

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