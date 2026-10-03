Malgré un démarrage catastrophique avec la Roumanie, Gheorghe Hagi n’est pas encore sur la sellette

Malgré un démarrage catastrophique avec la Roumanie, Gheorghe Hagi n’est pas encore sur la sellette

L’étau se resserre méchamment. Auteur d’un triplé à 38 ans, c’est un Robert Lewandowski plus en forme que jamais qui a largement contribué à décimer une Roumanie réduite à 10 dès la 22 e minute (6-0). C’est donc peu dire que le sélectionneur roumain Gheorghe Hagi a passé une soirée cauchemardesque. Non content de s’être fait réduire en bouillie, l’ancien vainqueur de la Coupe de l’UEFA avec Galatasaray égalise le plus mauvais démarrage d’un sélectionneur roumain avec les Tricolorii : trois défaites sur ses trois premiers matchs officiels.

En attendant la Suède

Qui plus est, avec ce score de tennis infligé par la bande de Lewa, c’est la première fois que la Roumanie encaisse six buts dans un match depuis une défaite face à la Yougoslavie (4-6) en novembre 1977 et la première fois également qu’elle perd par six buts d’écart depuis… 1967 et un revers alors infligé par la Suisse (7-1). …

JD pour SOFOOT.com