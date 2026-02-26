Qui pour remplacer Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Média ?

Qui pour remplacer Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Média ?

Saison 7, épisode 12 de cette série des droits TV. Vous pouvez passer le générique, vous le connaissez déjà par cœur. Deux semaines après l’annonce de la démission de Nicolas de Tavernost de son poste de directeur général de LFP Média, il est temps de lui trouver un successeur . D’après L’Équipe , les présidents français ne comptent pourtant pas se précipiter.

Un groupe de travail autour de Vincent Labrune

Un collège de Ligue 1 s’est réuni ce jeudi après-midi et a dessiné le plan de route des prochaines semaines. Un cabinet de recrutement va d’abord être mis en place afin de former un groupe de travail avec Vincent Labrune, deux présidents de club (pas encore connus) et le fonds CVC . Personne ne part vraiment en pole position pour récupérer le trône puisque les dirigeants du foot français n’accordent toujours pas leurs violons.…

EL pour SOFOOT.com