Ferencváros renverse Ludogorets, Stuttgart se qualifie en perdant
information fournie par So Foot 26/02/2026 à 20:45

Après avoir perdu la manche aller sur la plus petite des marges, Ferencváros a fait rompre Ludogorets (2-0) , ce jeudi. Dès le premier acte, Gabi Kanichowsky (13 e ) et Kristoffer Zachariassen (30 e ) ont permis au club hongrois de se hisser en huitièmes de Ligue Europa. Stuttgart sera aussi de la partie, malgré sa défaite à domicile contre le Celtic (0-1) .

La déroute de la Fiorentina

Pour le spectacle, il valait mieux se brancher sur les matchs de Ligue Conférence. Celje et Drita ont tiré les principaux feux d’artifice de ces barrages (3-2) , avec une qualification des Slovènes à la clé. Rijeka a fait respecter son rang face à Omonia (3-1) , au même titre que Samsunspor contre Shkëndija (4-0) .…

EL pour SOFOOT.com

