Qui plane le plus en Europe cette saison ?

Sans parler des supporters de l’OM pour d’autres raisons. Opta a répertorié les cinq meilleurs joueurs qui dominent les airs dans les cinq grands championnats européens cette saison (avec un minimum de 45 duels). Et surprise : Maxime Lopez et son mètre soixante-sept n’y figurent pas. Les cinq joueurs qui en imposent le plus depuis le mois d’août dernier sont issus de la Premier League (rien d’étonnant), de la Liga, de la Bundesliga et… de la Ligue 1. Visiblement en Italie, ça ne vole pas bien haut en ce moment.

https://x.com/OptaJoe/status/2018272620827775286…

SW pour SOFOOT.com