 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Qui plane le plus en Europe cette saison ?
information fournie par So Foot 02/02/2026 à 12:48

Qui plane le plus en Europe cette saison ?

Qui plane le plus en Europe cette saison ?

Sans parler des supporters de l’OM pour d’autres raisons. Opta a répertorié les cinq meilleurs joueurs qui dominent les airs dans les cinq grands championnats européens cette saison (avec un minimum de 45 duels). Et surprise : Maxime Lopez et son mètre soixante-sept n’y figurent pas. Les cinq joueurs qui en imposent le plus depuis le mois d’août dernier sont issus de la Premier League (rien d’étonnant), de la Liga, de la Bundesliga et… de la Ligue 1. Visiblement en Italie, ça ne vole pas bien haut en ce moment.

https://x.com/OptaJoe/status/2018272620827775286…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tennis: une victoire et un record pour Carlos Alcaraz à l'Open d'Australie
    Tennis: une victoire et un record pour Carlos Alcaraz à l'Open d'Australie
    information fournie par AFP Video 02.02.2026 13:12 

    Carlos Alcaraz est devenu dimanche le plus jeune joueur de l'histoire à avoir remporté au moins une fois les 4 tournois du Grand Chelem, en remportant l'Open d'Australie face à Novak Djokovic.

  • Leipzig récupère un flop de Premier League
    Leipzig récupère un flop de Premier League
    information fournie par So Foot 02.02.2026 12:43 

    Le mal du pays ? Comme l’a annoncé le RB Leipzig ce lundi, le jeune Brajan Gruda, 21 ans, fait son retour en Bundesliga prêté par Brighton jusqu’à la fin de la saison. Arrivé seulement à l’été 2024 en Premier League, après un transfert de plus de 30 millions d’euros ... Lire la suite

  • Daniel Bravo, autopsie d'un sexisme ordinaire
    Daniel Bravo, autopsie d'un sexisme ordinaire
    information fournie par So Foot 02.02.2026 12:30 

    Daniel Bravo a été suspendu temporairement par Bein Sports à la suite de sa sortie consternante concernant Gaëtane Thiney lors du match Paris FC-OM. Faut-il se réjouir de cette sanction, ou faudra-t-il regretter qu’en 2026 un tollé médiatique et sur les réseaux ... Lire la suite

  • Le chantier de construction du village des athlètes pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, à Saint-Ouen, le 13 février 2023 en Seine-Saint-Denis ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Chantiers des JO-2024: des sociétés de BTP jugées pour avoir exploité des ouvriers sans-papiers
    information fournie par AFP 02.02.2026 12:26 

    L'opacité du BTP sous la loupe de la justice: 24 personnes et trois sociétés comparaissent depuis lundi à Bobigny, soupçonnées d'avoir pris part à un vaste réseau employant illégalement des ouvriers maliens pour construire le village olympique de Paris-2024, l'un ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank