Le Barça privé de l'un de ses cadres en Coupe du Roi
information fournie par So Foot 02/02/2026 à 14:16

Mais comment les Barcelonais vont-ils faire pour battre l’ogre Albacete ? Les Blaugrana ne pourront pas compter sur Raphinha pour déjouer les plans des tombeurs du Real Madrid (3-2) et décrocher leur billet pour le dernier carré de la Coupe du Roi. L’attaquant brésilien est sorti sur blessure face à Elche en championnat (3-1) et souffre d’une surcharge musculaire à l’adducteur de la jambe droite.

Pas d’adducteur droit, pas de Coupe du Roi

Forfait pour le match de ce mardi soir contre Albacete, il devrait connaître une période de rééducation d’une semaine . Rien de grave, mais quelque peu embêtant pour le Barça qui se retrouve une nouvelle fois privé de cet atout offensif considérable (le serial buteur en est à 13 réalisations en 22 matchs). Blessé de fin septembre à deéut novembre puis face à la Real Sociedad le 18 janvier dernier, l’ancien Rennais semble plus fragile physiquement cette saison.…

SW pour SOFOOT.com

