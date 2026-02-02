Didier Deschamps sait où se joueront ses derniers matchs avec les Bleus en France

Sweet home à la Beaujoire. On savait déjà que les Bleus joueraient deux matchs de préparation contre le Brésil et la Colombie aux Etats-Unis, fin mars, mais ils feront un dernier crochet par la maison avant de s’envoler pour la Coupe du monde.

La Beaujoire et Pierre-Mauroy au programme

La FFF a officialisé la chose ce lundi : les Bleus joueront à Nantes le 4 juin, puis à Lille le 8 juin, même si les adversaires ne sont pas encore connus. « Le premier devrait être contre un adversaire qui a disputé la Coupe d’Afrique des nations et le second dépendra des matchs de barrages européens pour la qualification au Mondial du mois de mars » , avait indiqué le président de la FFF, Philippe Diallo, le 15 janvier dernier.…

CM pour SOFOOT.com