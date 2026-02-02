Après sa défaite contre le Standard, Anderlecht mise sur un Still sur le banc

Après sa défaite contre le Standard, Anderlecht mise sur un Still sur le banc

« Noblesse oblige » , Anderlecht distribue poliment les points depuis bientôt deux mois. La dernière victoire des Mauves en championnat remonte au 13 décembre contre Saint-Trond, actuel deuxième au classement. Quoi de mieux pour se relancer ? Un Clasico contre un Standard de Liège malade qui vient de perdre deux matchs d’affilés dont un 0-4 piquant à la maison contre La Gantoise.

Mais non, la crise s’intensifie pour les Bruxellois. Ce dimanche, Anderlecht n’a pas su faire craquer le gardien rouche Lucas Pirard, gaspillant les occasions. Les Standarmans , soutenus par un public bouillant, ont eux réussi par deux fois trouver la faille dans la défense bruxelloise. 2-0, les supporters liégeois peuvent chambrer leurs ennemis jurés.…

EA pour SOFOOT.com