Qui peut s’asseoir à la table de l’OGC Nice et dire : « Je défends plus mal que toi à l’extérieur »
Opération portes ouvertes. En déplacement à Lyon ce dimanche soir, l’OGC Nice s’est incliné pour la onzième fois cette saison en Ligue 1 (2-0) avec une défense en souffrance. Une sale habitude puisque les Aiglons ont encaissé au moins un but lors de leurs 27 derniers matchs officiels à l’extérieur , comme le rapporte le compte très bien fourni Statsdufoot.
L'@ogcnice a encaissé au moins 1 but lors de ses 27 derniers matchs officiels à l'extérieur. Sa plus mauvaise série défensive en déplacement depuis janvier 1979-avril 1980 (27). #OLOGCN…
AR pour SOFOOT.com
