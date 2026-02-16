Qui peut s’asseoir à la table de l’OGC Nice et dire : « Je défends plus mal que toi à l’extérieur »

Qui peut s’asseoir à la table de l’OGC Nice et dire : « Je défends plus mal que toi à l’extérieur »

Opération portes ouvertes. En déplacement à Lyon ce dimanche soir, l’OGC Nice s’est incliné pour la onzième fois cette saison en Ligue 1 (2-0) avec une défense en souffrance. Une sale habitude puisque les Aiglons ont encaissé au moins un but lors de leurs 27 derniers matchs officiels à l’extérieur , comme le rapporte le compte très bien fourni Statsdufoot.

L'@ogcnice a encaissé au moins 1 but lors de ses 27 derniers matchs officiels à l'extérieur. Sa plus mauvaise série défensive en déplacement depuis janvier 1979-avril 1980 (27). #OLOGCN…

AR pour SOFOOT.com