Qui peut s'asseoir à la table de l'Étoile rouge et dire : « J'ai une meilleur série à domicile que toi » ?

Le seul record que Novak Djokovic n’ira pas chercher.

C’est un record historique dans le monde du football : l’Étoile rouge de Belgrade est sur une série d’invincibilité à domicile en championnat de 148 matchs . Leur dernière défaite ? Le 30 avril 2017, face au Partizan Belgrade. Et ils étaient déjà champions. Oui, en avril. Pour une raison simple : c’était leur seule défaite de la saison. Et la saison précédente ? Deux défaites. Celle d’avant ? Une seule. Pour faire plus simple : l’Étoile rouge a perdu quatre fois à domicile en championnat… en dix ans. Leur apogée ? La saison 2020/2021 : 108 points en 38 matchs (35 victoires, 3 nuls). Un rouleau compresseur rouge et blanc.…

VF pour SOFOOT.com