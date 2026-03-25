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Qui joue gros pendant ce rassemblement ?
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 22:40

Qui joue gros pendant ce rassemblement ?

Qui joue gros pendant ce rassemblement ?

L’équipe de France est bien arrivée sur le sol américain pour préparer la Coupe du monde. Les protégés de Deschamps rencontreront le Brésil jeudi puis la Colombie dimanche afin de régler les dernières questions qui subsistent avant le Mondial. Mais certains ont plus à gagner ou à perdre que d’autres.

→ Theo Hernandez est-il encore au niveau ?

La présence de Theo Hernandez, congédié par l’AC Milan l’été dernier et évoluant désormais du côté d’Al-Hilal, interroge au moment d’aborder ce rassemblement. En Arabie saoudite, le latéral est devenu une pièce essentielle de la défense d’Al-Hilal puisqu’il n’a manqué que trois rencontres toutes compétitions confondues, dont une pour une accumulation de cartons jaunes. Mais si le contrat est juteux, l’exposition est moindre dans un championnat secondaire. Alors forcément, chacune de ses apparitions en sélection est l’occasion de mesurer son état de forme. Parmi les six matchs disputés par les Bleus depuis septembre, l’arrière gauche en a disputé trois où il est resté sur le terrain durant l’intégralité de la rencontre, partageant son temps de jeu avec Lucas Digne. Et rien pour le moment ne pousse le sélectionneur tricolore à tout chambouler, comme il l’a rappelé lors de l’annonce de sa liste le 19 mars dernier lorsque l’absence de Matthieu Udol était interrogée : « Lucas Digne et Theo Hernandez ont le niveau international et sont habitués à l’équipe de France. » Un petit bouillon sud-américain devrait permettre d’en avoir le cœur net.

→ Qui sera la doublure de Jules Koundé ?

Blessé aux ischio-jambiers lors de la demi-finale retour de Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid, Jules Koundé, titulaire en puissance du côté des Bleus au poste d’arrière droit, a dû faire l’impasse sur ce rassemblement. Un casse-tête pour Didier Deschamps, mais une aubaine pour ceux qui prétendent grappiller du temps de jeu à ce poste. Trois candidats peuvent postuler le rôle de doublure. Malo Gusto s’est frayé une place de choix dans la défense de Chelsea et celle des Bleus, tout en paraissant être la doublure naturelle du Barcelonais dans l’esprit de DD. Pierre Kalulu peut également être un candidat de choix. Défenseur central de formation, il sait également performer comme latéral droit, et c’est dans cette optique que le sélectionneur tricolore l’avait appelé pour la première fois en mai 2025 pour la phase finale de la Ligue des nations, histoire de perpétuer la tradition. Sa pr

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

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