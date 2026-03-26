Mbappé donne son avis sur la présence de Neymar à la Coupe du monde

« Bien mangé, bien dormir ». À quelques heures de ce délicieux France-Brésil ce jeudi soir, Kylian Mbappé a été interviewé par les médias auriverde . Dans un entretien vidéo avec Geglobo où la star des Bleus ne lâche décidément plus sa casquette, il s’est exprimé sur la possible présence de Neymar à la Coupe du monde cet été : « Neymar est un joueur fantastique. La Coupe du monde est la compétition des stars. Toutes les stars sont là, et pour moi, Neymar est l’une des plus grandes. »

Tié la famille

Même pas dans ses rêves les plus fous, l’ancien coéquipier du Brésilien au PSG « n’imagine pas cette Coupe du monde sans Neymar. » Mais, Kylian Mbappé ne l’a pas oublié : il n’est pas encore à la tête de la Seleção et ce choix appartient à Carlo Ancelotti et son staff, pas encore décidés à sélectionner la perle de Santos pour ce dernier rassemblement avant le Mondial. …

MBC pour SOFOOT.com