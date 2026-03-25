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L’Italie et la peur du bide
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 22:32

L’Italie et la peur du bide

L’Italie et la peur du bide

Face à l’Irlande du Nord ce jeudi (20h45) à Bergame, la Nazionale devra oublier les fiascos de 2017 et 2022 pour ne pas priver précocement ses supporters d’une troisième Coupe du monde de suite. Mais tout n’incite pas à l’optimisme exacerbé.

Pendant que le Brésil et la France s’offrent un remake de la finale de 1998 pour du beurre à Foxborough, dans les environs de Boston aux États-Unis, l’Italie, elle, va claquer des genoux une bonne partie de la soirée. De Turin à Palerme, les tifosis azzurri seront devant leur télé avec l’angoisse de tomber dans un nouveau précipice. Le monstre en question ? L’Irlande du Nord, 69 e nation FIFA, une sélection au palmarès aussi vierge que le bodycount d’une bonne sœur. Vingt ans en arrière, ce combat tout sauf crépusculaire aurait sans doute été plié sans en faire toute une histoire. Francesco Totti, Alessandro Del Piero ou Andrea Pirlo auraient fait parler leur talent, leur justesse technique, leur classe pour offrir un succès sans encombre et dégager ainsi la route vers l’Amérique.

L’ascension débute à Bergame

Mais les temps ont changé. Les non-initiés ne connaissent même plus la majorité des soldats convoqués par le sélectionneur Gennaro Gattuso et il n’y a qu’à voir où se joue cet Italie-Irlande du Nord pour comprendre l’ampleur du chantier : à Bergame, dans le stade de l’Atalanta, qui compte seulement 25 000 places. Loin du Stadio Olimpico de Rome, loin surtout de San Siro et de Milan où la Nazionale a enchaîné les traumatismes depuis bientôt dix ans. Outre le premier barrage perdu en 2017 face à la Suède, brisant la série de qualifications automatiques de l’Italie en Coupe du monde longue de 60 ans, il y a eu récemment l’humiliation face à la Norvège d’Erling Haaland (1-4). Qui a accouché d’une deuxième place en phase de groupes de qualifications, encore. Une ultime confirmation, s’il y en avait besoin, que le calcio n’est plus l’élite du foot qu’il a été alors, annonciatrice d’un printemps où le doute est roi.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com

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