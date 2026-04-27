Qui est le remplaçant de Vincent Kompany sur le banc du Bayern ?

Qui est le remplaçant de Vincent Kompany sur le banc du Bayern ?

Un autre forfait majeur. Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern, est privé de banc à l’occasion de la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain , au Parc des Princes, mardi soir. Le technicien belge a reçu un carton jaune lors du tour précédent face au Real Madrid, son troisième de la saison en C1 , qui le suspend automatiquement pour le premier acte du dernier carré.

Aaron Danks sur le devant de la scène

Pendant que Kompany assistera à la rencontre depuis les tribunes, Aaron Danks prendra les commandes de l’équipe bavaroise , d’après le média allemand Bild . L’ habituel entraîneur adjoint transmettra les consignes de « Vince the Prince » dans les vestiaires et depuis la zone technique. À 42 ans, Aaron Danks peut se targuer d’avoir assisté des grands noms sur les bancs du football anglais , à l’image d’ Unai Emery et Steven Gerrard à Aston Villa, ou encore Michael Carrick du côté de Middlesbrough.…

CT pour SOFOOT.com