information fournie par So Foot • 28/03/2025 à 13:09

Qui est Clément Goguey, le numéro un de la draft de la Kings League France ?

Né à Marseille, Clément Goguey fait toutes ses classes à l’Olympique de Marseille. Mais sa carrière professionnelle n’est pas aussi linéaire que ce qu’il aurait pu espérer. Ne parvenant pas à dépasser le niveau National, il reprend des études de kiné à 25 ans. Moment où la Kings League lui permet de connaître un nouvel élan.

« La Kings League, au départ, je ne l’ai pas du tout prise comme une opportunité d’avoir de la visibilité » , raconte Clément Goguey, le choix numéro un de la draft de la Kings League France. Il a devancé les 129 autres joueurs qui ont été présélectionnés pour participer à la compétition. C’est l’équipe du créateur de contenu Michou, qui s’est entouré d’un staff technique expérimenté dans le football de haut niveau, qu’il a rejointe. Ancien pro, Clément est un des nombreux exemples de joueurs destinés à jouer dans l’élite, mais qui n’ont, pour différentes raisons, jamais réussi à exploiter l’entièreté de leur potentiel.

Un minot marseillais

Né à Marseille, Clément peut être considéré comme un enfant de l’OM. Il y a débuté en catégorie bourgeon, à trois ans et demi. « Il y avait déjà des sélections, cela te met directement dans un milieu compétitif », se rappelle-t-il. C’est donc dans la concurrence que le garçon se construit au fil des 16 ans qu’il passe au club, jusqu’à ses 19 ans. Capitaine de la réserve, présélectionné en équipe de France, entraînements avec les pros : le jeune milieu de terrain avait tout pour faire chavirer le Vélodrome, comme ses coéquipiers de l’époque Maxime Lopez et Boubacar Kamara. Mais un poil trop impatient et « séduit par l’entraîneur qu’était Éric Chelle », il rejoint Marseille Consolat en National.…

Par Rayane Amarsy pour SOFOOT.com