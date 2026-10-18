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Olise pardonné après son carton rouge en C1
information fournie par So Foot 18/10/2026 à 12:11

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Olise pardonné après son carton rouge en C1

Olise pardonné après son carton rouge en C1

Pardonné. Alors que le Bayern Munich a explosé le RB Leipzig en Bundesliga (6-1), Michael Olise semble avoir rassuré ses pairs . Auteur d’un vilain geste d’humeur en Ligue des champions, l’ancien feu follet de Crystal Palace a enchanté Max Eberl , directeur sportif du club bavarois.

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