Olise pardonné après son carton rouge en C1
Pardonné. Alors que le Bayern Munich a explosé le RB Leipzig en Bundesliga (6-1), Michael Olise semble avoir rassuré ses pairs . Auteur d’un vilain geste d’humeur en Ligue des champions, l’ancien feu follet de Crystal Palace a enchanté Max Eberl , directeur sportif du club bavarois.
Embed t.co…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer