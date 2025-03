Quels joueurs pour la franchise NBA du PSG

Ces derniers jours, la plus célèbre ligue de basket du monde est entrée en contact avec les propriétaires du PSG pour évoquer la possible création d’une franchise de basket au pied de la tour Eiffel. Et si QSI devait monter une équipe avec les joueurs passés par le club depuis l’arrivée des Qataris, à quoi ressemblerait le cinq majeur ?

Meneur de jeu : Neymar

Le profil parfait pour faire rêver les fans grâce à ses skills fous et se retrouver dans les Top 10 des plus belles actions de la nuit chaque matin. Sans oublier une vision du jeu digne des plus grands et une grande capacité à marquer par lui-même. Le maître à jouer de ce PSG, y compris dans sa version basket, et le meilleur garant du show pour s’attirer la faveur des fans américains. L’homme nécessaire à l’implantation de la NBA dans la capitale française. Attention toutefois aux blessures pour ne pas suivre l’exemple d’un certain Derrick Rose.

Arrière : Marquinhos

Le patron, l’homme qui incarne la franchise de par sa fidélité et une longévité à toute épreuve. Douze saisons sans réclamer son trade , même si le graal de la victoire finale se fait toujours attendre. Et ne comptez pas sur lui pour flancher dans le domaine aérien. Le défenseur brésilien est en effet le meilleur buteur de l’effectif actuel du haut de ses 39 buts en rouge et bleu, dont la grande majorité inscrits par la voie des airs. Le joueur sur lequel on peut compter tous les soirs, des deux côtés du terrain.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com