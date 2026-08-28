Quels joueurs de foot feraient de bons personnages dans GTA ?

Douze ans après la sortie du dernier Grand Theft Auto, la licence reviendra enfin en novembre prochain avec GTA VI. Si Lucia et Jason serviront de personnages principaux à ce nouvel opus, on s’est imaginé quels artisans du ballon rond auraient leur juste place dans l’univers violent et chaotique de Rockstar Games.

Roy Keane

Peut-être l’homme le plus dangereux du monde crampons aux pieds. En 1997, Haaland père avait fait l’erreur de venir froisser l’Irlandais après sa rupture du ligament croisé. Quatre ans plus tard, le capitaine de Manchester est venu retourner le Norvégien d’un coup de semelle bien appuyé. Un geste volontaire que Roy Keane ne regrette pas, malgré ses cinq matchs de suspension et ses 150 000 livres d’amende. Entre lui, Cantona, et Ferguson, on ne dirait pas non à un Grand Theft Auto : Manchester 90’s.

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Par Alexis Rey-Millet pour SOFOOT.com