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Paulo Fonseca pense être le « meilleur entraîneur de l’histoire récente » de l'OL
information fournie par So Foot 28/08/2026 à 16:30
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Paulo Fonseca pense être le « meilleur entraîneur de l’histoire récente » de l'OL

Paulo Fonseca pense être le « meilleur entraîneur de l’histoire récente » de l'OL

Paulo aurait-il attrapé la melonite en l’espace de 24 heures ? A priori, oui. L’entraîneur de l’OL était envoyé devant les médias ce vendredi matin, avant le match de Ligue 1 contre le Havre, mais aussi pour rebondir sur l’élimination prématurée des siens en Ligue des champions . Le Portugais a principalement souhaité répondre aux détracteurs. S’il demande d’emblée à être excusé pour son « arrogance » , le technicien estime sans ironie être « le meilleur entraîneur de l’histoire récente du club », comme le rapporte le site du club. Tout ça alors qu’il se demandait mercredi s’il n’était pas « un entraîneur de merde » .

Faire mieux avec moins

Paulo Fonseca a notamment mis en exergue son bilan comptable pour justifier sa position . Une démonstration qu’on préfère mettre in extenso : « La dernière fois que l’équipe avait terminé à la quatrième place en Ligue 1, c’était lors de la saison 2020-2021. En 2023-2024, l’équipe a terminé à la sixième position avec 53 points. Le club avait investi 83 millions d’euros. C’était la saison avant mon arrivée. L’OL gagnait 1,58 point par match avec 52 % de victoires. La saison de mon arrivée, l’équipe a terminé sixième avec 57 points. Nous avons gagné 1,8 point par match avec 60 % de victoires. Avec ce même ratio sur l’ensemble de la saison, l’équipe aurait terminé troisième. Lors de la saison 2025-2026, nous avons terminé quatrièmes avec 60 points et une moyenne de 1,76 point par match. Le club a investi 50 millions d’euros et vendu pour 112 millions. Cette saison, en 2026-2027, le club a investi 29 millions d’euros. » CQFD.…

ABS pour SOFOOT.com

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