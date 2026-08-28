Grégory Lorenzi reconnaît la difficulté de garder Igor Paixão

Igor Pe-ciao ? Au même moment où Igor Paixão intéresse Sunderland , le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi, a préféré jouer la carte de l’honnêteté quant à sa situation au micro de Canal + : « Faire sortir Igor, c’est difficile, parce qu’on n’aura peut-être pas la possibilité de le remplacer. Igor fait partie des joueurs importants de l’OM, pas mal de choses peuvent se passer, c’est un joueur assez sollicité. Il y a encore beaucoup de possibilités, on a envie de garder nos meilleurs joueurs, on n’a pas envie de se démunir, mais il y a aussi des contraintes liées à l’aspect économique . »

Les arrivées bloquées

Après le départ avorté du gros salaire que représente Pierre-Emile Højbjerg à Newcastle, l’OM, qui connaît ses adversaires en Ligue Europa, ne sait toujours pas s’il sera en mesure de recruter. « L’équation est très facile : même si on vend un joueur, on n’aura pas le droit d’enregistrer une arrivée, donc concrètement, il faudrait qu’il y ait plusieurs départs pour qu’on puisse faire une arrivée » , assumait celui qui gère le mercato phocéen au micro de Canal+ après le tirage au sort de la C3.…

NB pour SOFOOT.com