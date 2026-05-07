Quels clubs sont allés deux fois d’affilée en finale de Ligue des champions ?

Quels clubs sont allés deux fois d’affilée en finale de Ligue des champions ?

Le PSG ouvre-t-il une deuxième dynastie ? Le PSG s’est de nouveau qualifié en finale de Ligue des champions et il est temps de regarder les livres d’histoire. Sur les 22 équipes qui ont remporté la C1 dans l’histoire, seules huit l’ont remportée deux fois d’affilée. Un seul l’a fait au XXI e siècle : le Real Madrid.

Depuis la réforme de 1992, huit équipes ont disputé deux finales de Ligue des champions consécutives : l’AC Milan (1993, 1994, 1995), l’Ajax (1995, 1996), la Juventus (1996, 1997, 1998), Valence (2000, 2001), Manchester United (2008, 2009), le Bayern (2012, 2013), le Real Madrid (2016, 2017, 2018) et Liverpool (2018, 2019).…

UL pour SOFOOT.com