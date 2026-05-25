Les chapeaux de Ligue des champions commencent à prendre forme

L’éternel recommencement. La saison à peine terminée, voilà que les clubs sont déjà tournés vers l’avenir. Après le coup de sifflet final des derniers championnats européens , les chapeaux de Ligue des champions pour le prochain exercice commencent à se dessiner.

Quelques épouvantails

La France compte déjà trois participants : le PSG, Lens et Lille, qui pourraient voir arriver Lyon en cas de qualification en passant par un troisième tour préliminaire suivi d’un potentiel barrage. Si les Gones passent ces obstacles, ils seront dans le chapeau 3 , en compagnie du LOSC. Encore en lice pour rester sur le toit de l’Europe, les Parisiens seront évidemment dans le premier, tandis que les Lensois, qui effectueront leur quatrième campagne de C1, feront partie du dernier.…

EL pour SOFOOT.com