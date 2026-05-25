Finalement, le Heart of Midlothian est bien champion !

Le cœur des supporters est-il reparti ? Depuis plus d’une semaine et la cruelle défaite sur la pelouse du Celtic, la vie du Heart of Midlothian FC semblait ne plus avoir de goût . Après une saison exceptionnelle, repartir bredouille laissait une amertume qui restera forcément en bouche de longs mois.

Une première

Si on entendait les mouches voler dans les bureaux des Jambos , une explosion de joie a dû retentir, dimanche, puisque la section féminine du club a, elle, réussi à conquérir le championnat d’Écosse . Un peu comme quand le Maroc a appris qu’il remportait la CAN deux mois après le coup de sifflet final.…

EL pour SOFOOT.com