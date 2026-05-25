Conte et De Laurentiis s’embrouillent devant les journalistes

Ils ne peuvent vraiment pas s’en empêcher. Dimanche, après la victoire contre l’Udinese (1-0), Antonio Conte et Aurelio De Laurentiis ont organisé une conférence de presse pour annoncer le départ du coach, qui, en deux saisons à Naples, a remporté la Serie A et la Supercoupe d’Italie .

L’Inter était-elle moins forte que Naples ?

Un bilan plus que satisfaisant, ponctué par une deuxième place cette année. Pourtant l’entraîneur et son désormais ex-président, qui ont tous deux un tempérament particulièrement volcanique, ont noué une relation ambivalente . Comme chien et chat, ils se sont encore pris le bec, mais, cette fois, devant les journalistes.…

EL pour SOFOOT.com