Bagarres à Paris : 15 personnes mises en examen

Quelques jours après les scènes de violence survenues en pleine capitale, impliquant des ultras niçois et quelques alliés d’autres clubs, à 24 heures de la finale de Coupe de France, le parquet de Paris a annoncé, ce lundi, que 15 personnes ont été mises en examen pour violences volontaires aggravées . Au total, 65 supporters avaient été placés en garde à vue.

Quatre personnes placées en détention provisoire

Les 15 individus mis en examen ont été placés sous contrôle judiciaire . Sept autres suspects doivent également être jugés à partir de mardi dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Parmi eux, quatre ont d’ores et déjà été placés en détention provisoire.…

EL pour SOFOOT.com