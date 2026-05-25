Bagarres à Paris : 15 personnes mises en examen
Quelques jours après les scènes de violence survenues en pleine capitale, impliquant des ultras niçois et quelques alliés d’autres clubs, à 24 heures de la finale de Coupe de France, le parquet de Paris a annoncé, ce lundi, que 15 personnes ont été mises en examen pour violences volontaires aggravées . Au total, 65 supporters avaient été placés en garde à vue.
Quatre personnes placées en détention provisoire
Les 15 individus mis en examen ont été placés sous contrôle judiciaire . Sept autres suspects doivent également être jugés à partir de mardi dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Parmi eux, quatre ont d’ores et déjà été placés en détention provisoire.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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