Quels adversaires potentiels pour l'Italie en barrage ?
Here we go again.
Après 2018 et 2022, l’Italie va une nouvelle fois devoir passer par les barrages pour tenter d’accéder au tour principal de la Coupe du monde 2026. Après une nouvelle défaite face à la Norvège ce dimanche (1-4), la Nazionale termine deuxième de son groupe avec 18 points, et devra donc jouer encore deux matchs pour aller au Mondial.…
CDB pour SOFOOT.com
