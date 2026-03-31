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Quelles sont les qualités requises pour être président de l'OM ?
information fournie par So Foot 31/03/2026 à 14:21

Quelles sont les qualités requises pour être président de l'OM ?

Quelles sont les qualités requises pour être président de l'OM ?

Alors que le journaliste Mohamed Bouhafsi serait dans la liste des potentiels futurs présidents de l’OM, il est temps de passer en revue les qualités nécessaires pour occuper le poste.

C’est une information sortie d’un peu nulle part, ou plutôt des micros de L’After de RMC Sport : Mohamed Bouhafsi, 33 ans et journaliste de France 5, ferait partie de la liste des personnes susceptibles de prendre la présidence de l’Olympique de Marseille. Un nom pour l’instant bloqué au stade de rumeur, venu malgré tout rappeler que si l’OM n’a toujours pas de président depuis le départ de Pablo Longoria le 23 mars dernier, le club paraît surtout naviguer à vue.

L’intérim d’Alban Juster touchant visiblement à sa fin, aucun nom ne tient réellement la corde pour y succéder. Un temps citée, la piste Pauline Gamerre – directrice générale du Red Star – a, par exemple, rapidement été abandonnée. De même, Medhi Benatia, directeur du football dont les responsabilités ont été élargies à l’éviction de Longoria, va bien quitter le club en fin de saison. Autant d’éléments qui illustrent les difficultés du propriétaire Frank McCourt à trouver la personne idéale. Il est donc temps de se pencher les qualités plus ou moins requises pour occuper ce poste de président de l’OM.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

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