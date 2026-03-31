Entre Naples et Lukaku, le torchon brûle

Il y a des gens avec qui il ne vaut mieux ne pas s’embrouiller. Alors que Romelu Lukaku, parti contre l’avis de son club en Belgique pendant la trêve internationale pour se remettre en forme, n’est toujours pas rentré à Naples, l’actuel troisième de Serie A l’a menacé de sanctions ce mardi.

Mais comment diable en est-on arrivé là ? On rembobine. Sélectionné en mars pour le rassemblement de la Belgique, Lukaku avait finalement décidé de ne pas accompagner ses coéquipiers aux États-Unis , où les Diables Rouges disputent deux amicaux. Revenu à la compétition en janvier, le buteur de 32 ans préférait se remettre doucement en forme sans prendre de risque , alors que des examens médicaux passés en sélection venaient de révéler une « inflammation persistante et la présence de liquide au niveau du fléchisseur de la hanche gauche » , comme l’a lui-même expliqué le joueur sur ses réseaux sociaux.…

CMF pour SOFOOT.com